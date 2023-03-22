新北市五股71歲張姓老婦昨日下午4時47分許，柱著雨傘沿民義路行走，結果她竟一路走到大馬路上，最後穿越在機車陣中，緩緩走到曳引車前等紅燈，但曳引車駕駛因為死角根本沒有發現有人走到輪前，結果綠燈往前行駛時直接撞倒張婦，所幸有機車騎士趕緊阻止駕駛才沒有釀成悲劇。

當時路口正值紅燈，這輛由57歲司機曾姓男子所駕駛的肇事貨運曳引車與其他機車停在路口，這時張婦不知道什麼原因，不走人行道而選擇走到大馬路上，她柱著雨傘緩緩向前，最終穿越到機車陣中，走到貨運曳引車前。

結果這時亮綠燈，包括曳引車在內的車輛皆向前行駛，不過曾男疑似因為視線死角未注意張婦就在車前，結果當場將她撞倒，所幸旁邊的機車騎士即時通知曾男，才沒有輾過去釀成更嚴重的後果。

所幸張婦意識清楚，肋骨骨折致氣胸，右腳擦挫傷，警消獲報抵達現場後，立即將張婦送醫急救，警方也在現場疏導交通並現場戒護避免二次車禍，全案不涉及酒駕，詳細肇事責任尚在釐清中。