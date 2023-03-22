民進黨台北市議員洪健益今（22）日帶著一把大關刀前往民進黨中央黨部，登記參與北市立委第7選區（松山、信義）初選，稱要斬妖除魔，讓各界好奇他口中的妖魔是指誰。對此，國民黨台北市議員徐巧芯分析，目前民進黨還在黨內初選，「想必他口中要斬的『妖』，就是跟他同黨的許淑華吧！」

洪健益登記參與初選後表示，徐巧芯過去喊「神擋殺神、佛擋殺佛」，讓很多市民覺得不適合，而他自己也是拿香拜拜的，因此昨日特地到玉皇大帝前告御狀、請令旗，並帶關刀來登記，就是要斬妖除魔、為民除害。

當場有媒體馬上追問「魔」是否指徐巧芯，洪健益則說自己沒有這樣講，但他認為不能妖言惑眾，也不能褻瀆神明。

徐巧芯稍早於臉書指出，洪健益登記立委初選，刻意挑了她之前引用的電影台詞來扭曲，並拿一把關刀說要斬妖除魔，但民進黨目前還在黨內初選的階段，「想必他口中要斬的『妖』，就是跟他同黨的許淑華吧」、「民進黨初選打得口味這麼重，看來我要去準備可樂爆米花了！」