蜷尾家パン「經典麵包餐盒」包含波蘿麵包、蔥胖、奶酥麵包、原味螺雷、紅豆麵包、肉鬆麵包，299元。（品牌提供）

蜷尾家パン「蒜味手撕包」是創辦人幼時最愛麵包，27元。（品牌提供）

蜷尾家パン（日文為「麵包」之意）復古又可愛的台式麵包屋正式開幕了！蜷尾家創辦人李豫為追尋記憶中的味道，以童年時期最喜愛的食物—冰淇淋和傳統麵包作為品牌的兩大主角，攜手世界盃麵包冠軍武子靖師傅、資深烘焙師林柏瑤復興傳統台式麵包，不斷尋找與研發台式麵包的迷人風味，2023年正式回歸進駐台南巷弄，以全新老台復古風格門店帶大家回味童年快樂氛圍。

蜷尾家パン選用天然在地食材，特意尋覓收購老式烤箱進行烘烤，賦予每顆麵包迷人的老台靈魂，希望以平易近人的銅板價將童年美好味道分享給大家。其中創辦人李豫兒時最喜愛的麵包—手撕胖，師傅遵循傳統手工製程，抹上特製的有鹽奶油，復刻童年記憶，打造鬆軟綿密的台式麵包口感。明星商品螺雷胖，形狀近似霜淇淋甜筒，蜷尾家更延伸2015年世界冰淇淋大賽獲獎品項—爆米香荔枝蜜紅茶，打造蜜香紅茶口味內餡。

蜷尾家麵包屋開幕推出「經典麵包餐盒」，一次享有6款經典台式麵包，包括波蘿麵包、蔥胖、奶酥麵包、原味螺雷、紅豆麵包、肉鬆麵包。其中蔥胖使用鵝油取代傳統豬油攪拌蔥花凸顯香氣；奶酥麵包創意使用台灣人氣零嘴椰香乖乖；紅豆麵包的紅豆餡加入了日本獺祭甘酒，造就綿密滑順甘甜內餡。餐盒設計以門店經典紅線白磚交錯為概念，並附送經典可愛蜷尾家パン明信片及徽章，盒裝輕鬆帶走滿滿台式經典麵包。

麵包屋邀請到本事設計與果多設計聯手操刀室內及視覺設計，老宅門店堆疊出台日可愛復古氛圍！優雅湖水綠磚牆、年代感金屬展示窗和日系溫柔木質大門，門店內空間設計結合專業日式職人服務，由店員為消費者夾取麵包，希望親手傳遞珍貴溫暖麵包記憶；前店後廠使用透明玻璃區隔，一覽麵包製程透出安心氣息；店內牆面的紅線條交錯白磁磚設計源自於創辦人小時候熟悉的麵包油紙袋。