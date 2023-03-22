▲小朋友紛紛送上花和卡片，感謝街友叔叔們的努力。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲清洗活動圓滿完成，副市長邱佩琳頒發感謝狀給攸惜關懷協會。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆潮濕多雨，加上日照不足，學校的走廊濕滑常有青苔，易生危險。由《做工的人》作者林立青創立的「社團法人臺北市攸惜關懷協會」，專門聘僱無家者從事高壓清洗地面業務，並於22日來到基隆中正國小服務。對此基隆市副市長邱佩琳表示，感謝協會公益服務讓校園不再溼滑，而小朋友也紛紛送上卡片，感謝無家者叔叔們的付出，相當溫馨。

基隆市政府教育處表示，知名電視劇《做工的人》原著作者林立青，由於想幫助無家者能夠找回自信，為社會貢獻心力，創立了「社團法人臺北市攸惜關懷協會」，聘僱無家者（街友）從事高壓清洗地面與特殊清潔等服務，透過企業贊助街友打掃校園，自2022年3月9日開始到校園服務，迄今已免費公益清洗基隆市學校地面共計22所，27校次，讓基隆市國中小地面不再濕滑，也更加安全。

教育處指出，基隆市中正國小是基隆市第一所接受協會服務的國小，2023年適逢中正國小百年校慶，再度邀請協會造訪，由副市長邱佩琳、《做工的人》作者林立青、教育處長劉美蘭與中正國小校長李欣蓉，和攸惜關懷協會的師傅們一同挽起袖子清洗校園地面。活動結束後，副市長邱佩琳特別頒發感謝狀，感謝攸惜關懷協會的公益義行，中正國小學童也一人一卡，謝謝叔叔們的付出，一起把百年國小變乾淨了。

副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席活動表示，基隆市多雨，正好需要常常清洗地面，林立青藉由公益資源，媒合無家者工作機會，感謝這樣的資源照顧到基隆市的學校，讓學生們不用再擔心滑倒，可以盡情奔跑。林立青表示，無家者謀生不易，很多場域並不歡迎街友進入，而到基隆市的學校洗地，意外獲得學校師生們的認同與歡迎，師傅拿到學生的卡片，感到非常開心，也增加自信。

教育處長劉美蘭表示，這是一個善的循環，林立青先生的公益善行，值得學童效法與學習。中正國小校長李欣蓉也說，學校同仁每日清掃校園，仍有許多死角，有了攸惜協會的專業洗地協助，讓校舍邊坡彩繪再度展現美麗色彩。

教育處說，中正國小將在四月辦理百年校慶的暖壽活動，歡迎社區民眾和校友們一同回到這個有愛的環境，見證百年老校的全新改變。