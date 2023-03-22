擁有百萬訂閱的高人氣YouTuber「愛莉莎莎」，先前因為多次失言風波引發爭議，導致業配廠商掛零，不過開設自媒體課程，吸引上萬人報名，推估進帳近六千萬，事業東山再起的她，近來愛情也有所展獲，傳出她與球教練呂杰陽戀情曝光，還一起共度白色情人節，閃瞎不少粉絲。

根據《鏡週刊》報導，有網友以「愛莉莎莎與羽球教練同遊日本迪士尼」為題，指出兩人目前打得火熱，雖同遊日本沒有高調曬出合照放閃，卻曬出各自的吃喝玩樂照，足以見得低調放閃的小巧思，其實早在去年兩人就曾一同前往泰國度假，當時也曾各自曬出在飯店泳池旁喝椰子汁的照片，不過當時外界認為兩人僅是「朋友關係」，並未多加懷疑，如今則被拍到白色情人節時，兩人不僅在街上親密牽手，還穿著同款情侶鞋到超商購物，準備返家共度甜蜜時光。

愛莉莎莎男友呂杰陽背景如今遭起底，他曾奪下世界冠軍的甲組選手，還為一圓星夢參加《大學生了沒》及交友真人秀《漂洋過海來愛你》，不過在節目中開出條件無法接受「超過3次的戀愛經驗」的女生，讓外界對他的印象分數極差，有過一段婚姻的他，與前妻因性生活不協調，僅結婚半年就宣告離婚。

對於這段短命婚姻，呂杰陽指出由於前妻工作壓力過大，有時「想要」時卻遭對方拒絕，讓他開始對婚姻沒有憧憬，加上對第一段婚姻有些許陰影，離婚後決定暫時打住「有一先不要有二」。