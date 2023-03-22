三地集團規畫在鳳山區設置全國最大容量儲能廠，在地居民恐慌引發爭議，日前高市府已發文要求經濟部先行撤案退回，待釐清民眾相關疑慮後再受理申請審查。未料，竟又有業者在鳳山區文華里設置儲能站，且僅距離民宅290公分，高市議員李雅靜怒批民眾根本住在儲能站第一排，也是危險第一排。

李雅靜21日接獲民眾陳情，稱有綠能業者在鳳山區文昌一街設置儲能站，且當場測量發現，儲能設備竟僅距離民宅290公分，李雅靜認為，中央法令過於寬鬆，電力儲能屬於新興產業，但技術尚未完全成熟，卻讓業者不用環評、不用通知地方、不用顧及人口密度，就遍地開花的廣設發電、儲電設備，造成電力設施貼近民宅，引起鄉親恐慌。

李雅靜指出，從國內外多起儲能設備事故來看，儲能站確實讓人恐慌，一但發生火災事故，容易引起熱失控甚至爆炸，文華里這個儲能站極為貼近住宅，甚至就設在住宅門外，人家都住「海景第一排」，文華里的民眾卻是住在「儲能站第一排」、「危險第一排」，這讓民眾根本無法安穩睡覺。

李雅靜狠酸，高雄市長陳其邁3月5日出訪日本，當天也是鎮北里的儲能廠說明會，新聞報導陳其邁在機場無法親自前往說明會跟鄉親說明，讓他十分在意，所以在飛機上一路都心繫這件事，這也令她相當感動，但陳其邁已經回國多日，除了看見他積極協調民進黨立委候選人外，至今未曾見他到鳳山與鄉親對話。她邀請陳其邁到現場感受民眾的恐慌，盼能將儲能廠退出鳳山。