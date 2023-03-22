馬英九赴陸遭批統戰工具？ 柯文哲緩頰喊「無罪推定」：他都還沒做就被貼標籤

前總統馬英九預計下周赴中國大陸祭祖，遭民進黨質疑恐成統戰工具。民眾黨主席柯文哲22日以無罪推定原則舉例，認為馬英九什麼事都沒做，就說他被統戰，何必貼人家標籤，把人說成壞人。屆時有問題，再罵都來得及。

柯文哲今早率民眾黨4位議員拜會台北市議會議長戴錫欽，會後接受媒體訪問。針對馬英九拜訪中國大陸被綠營攻擊成統戰工具，柯文哲說，法律上有一個很基本的原則叫作無罪推定原則，馬英九什麼事都沒做，就說他被收買、統戰罵一頓，問題是他什麼都沒做，何必如此。

柯強調，他的態度是依法行政，法律允許就可以，不行就不行，如果屆時真的有問題，再來罵也來得及。不要一開始就說馬英九是壞人，他都還沒有做，就先貼標籤。

至於馬英九赴中國大陸是否為藍營加分？柯文哲表示，馬出訪讓兩岸關係緩和，這是正面的，但有時候選票短期考慮，或許有利或不利，都可以討論，但長遠來看，在中美之間尋求平衡，促進台海和平是對的。怎麼做才能達到台海和平，是可以多加討論的議題。