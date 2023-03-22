TG-1000已在中國大陸完成二期臨床試驗，惟二期解盲數據顯示，新藥對於清除病毒有加快的趨勢，但由於病例較少，無法達統計顯著意義（p＞0.05）。因此，此授權案金額不高，也讓太景22日股價表現不佳，早盤一直在平盤下力爭上游。

TG-1000為帽依賴性核酸內切酶抑制劑（Cap-dependent endonuclease inhibitor），作用於病毒複製過程必須的搶帽機制，可有效阻斷病毒複製與傳播。臨床前試驗結果顯示，TG-1000能有效對抗A型、B型流感及禽流感；且不受48小時內服藥黃金期之限制，在症狀出現72小時後服藥仍然有效；也不易受到流感病毒變異的影響而產生抗藥性，一次療程僅需服藥一次。

太景董事長暨執行長黃國龍指出，TG-1000的授權證實該新藥有商業化的實力。健康元藥業是中國醫藥工業百強中的TOP 10藥企，營收及研發投入金額分別位居大陸上市藥企的第六及第五位。預期TG-1000在健康元藥業的開發下，將能在大陸開創極佳前景。

健康元集團董事長朱保國表示，TG-1000的臨床前及一、二期臨床資料中，看見它對於治療流感、降低體內病毒量及藥物動力學的表現，看好TG-1000的未來潛力，預期此項合作不僅可擴展健康元的研發管線，亦有望為廣大患者帶來更多的治療選擇。

黃國龍表示，此項合約的簽署，邁出太景對TG-1000全球授權布局的第一步，亦是COVID-19疫情後時代，重啟商務對談的第一個商業里程碑；太景下一個目標將聚焦於中國大陸市場外的歐美及其他市場授權。

太景表示，隨著防疫措施鬆綁及恢復頻繁國際旅行，流感已挾勢再度來襲。2022年5~6月在澳洲即觀察到高於過去五年的流感病例數，美國CDC估計在2022~2023年流感季有2,600～5,000萬人感染、1.8～5.5萬人死亡，回到新冠疫情前的流感高峰，而大陸此次流感季的感染人數已超越過去三年的高峰。