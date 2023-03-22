日本今以3比2險勝美國奪得2023經典賽冠軍，日本頭號球星大谷翔平再見三振天使隊友「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的畫面更是讓球迷相當激動，事實上兩人賽前也親切擁抱互動，展現英雄惜英雄之情。

賽前練習時，大谷與卓奧特擁抱寒暄，吸引眾多媒體搶拍，兩人也親切合影，留下珍貴畫面。事實上，大谷先前受訪時就曾提到，最想對決的打者就是卓奧特，「因為平時同在天使隊，沒有機會對決，所以很期待在經典賽的交手。」

猶如漫畫情節，大谷真的在9局上對決卓奧特，且卓奧特剛好在2出局後上場，第一球滑球是壞球，但後面4顆直球全都突破160公里，最快的一顆更是達到101.6英里（約163公里）讓卓奧特揮空，最後，大谷投出一顆外角滑球三振卓奧特，以再見三振替球隊守下勝利。

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Relive Shohei Ohtani vs Mike Trout in its entirety pic.twitter.com/8ln13dH3fC — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 22, 2023

大谷賽後也被問到對決卓奧特的感想，「最後真的很緊張，但很開心我贏了，這是最好的結果，但也有一點難過，因為這一切（經典賽）結束了，每個人會回到各自的球隊。」