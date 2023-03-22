2024總統大選，新北市長侯友宜雖尚未表態，仍被外界視為國民黨熱門人選。台灣民意基金會昨(21)日公佈最新民調，若三足鼎立時，三成六支持賴清德，二成五支持侯友宜，一成九支持柯文哲。資深媒體人韋安透露，前警界高層告訴他，侯友宜準備周延，等「東風」颳起，韋安也認同並直言侯若正式出戰，民調將在4個月後反超。

韋安今(22)日在臉書指出，他曾多次聽綠營人士說過，他們最擔心的就是「侯朱合」，因此只要兩人真心誠意合作，默契和互補性形成最強「戰艦」，將成綠營最大威脅和麻煩。因此，韋安認為，在沒被正式提名之前，侯友宜的身份就是市長，就讓他好好做市長該做的，如今綠營所有的招都出了，時候到了就看侯如何後發制人，一步步穩穩的，按照自己的節奏逆轉大局。

韋安透露，昨日一位前警界高層告訴他，侯友宜的信心十足，準備周延，就等「東風」颳起，並強調侯友宜「一定會讓人好看的，而且會跌破大家的眼鏡」。根據3年多來對侯友宜的觀察和研究，韋安也認為，侯友宜會帶給大家意想不到的結局，一旦正式出戰，民調差距2個月拉近，3個月追平，4個月就反超，但前提是背後不能有人亂開槍。