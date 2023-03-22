由高雄市政府副秘書長王啟川出面接下陳情書。（洪靖宜攝）

高雄市第74期大寮區伍厝自辦市地重劃區爭議至今未停，部分反對居民組自救會，今日再度來到高雄市府抗議，雖前一天地政局聲明強調，將請重劃會剔除不同意地主，並於4月20日前提出剔除方案，但自救會提出3點訴求，要求市府於3月29日前將不同意者剃除重劃區範圍，如未在時間前，不排除提出行政訴訟。

反大寮區74期自辦重劃自救會今年1月19日曾到市府陳情，2月23日及24日召開4次協調會，地政局邀地主、重畫會面對面溝通，但自救會認為至今仍未有新進展，22日上午決定再次到高雄市府四維行政中心抗議，就在前一天，地政局發聲明強調，為進一步維護土地所有權人權益，市府已去函限重劃會於4月20日前提出剔除方案。

不過，反大寮區74期自辦重劃自救會約50名成員，今仍到四維行政中心前舉布條和旗子抗議，高喊「保護家園」、「停止土地掠奪」、「停止家園迫遷」等口號，就是不願意參與重劃，要留下自己的家和土地。

自救會成員表示，曾於去年9月提出訴願後遭駁回，但如今離提出行政訴訟期限不到半個月，因此，提出3點訴求，首先要求市府應在3月27日前廢止重劃書一部份，將不同意參加重劃的土地所有權人剔除計畫書範圍外；其次，若市府未能在3月27日前廢止重劃書一部份，將正式提出行政訴訟、要求撤銷原處分；最後，提出行政訴訟後，也將繼續向市府甚至中央政府進行強烈訴求。

最後由高雄市政府副秘書長王啟川出面接下陳情書，市府是相當重視，保障弱勢權益，另外，在弱勢戶權益保障未處理下重劃不會繼續進行，開了4場協調會後，決議剃除不同意戶，也要求重劃會提出新方案，但需要流程和時間，昨日發函要求重劃會於4月20日前提出新方案，他也請鄉親放心，會尊重每人意見來處理。