大陸觀察者網2日報導， 巴西總統魯拉即將於3月26日至31日對中國大陸進行國是訪問，魯拉在訪中前夕接受巴西TV 247電視台專訪時透露，此訪一大重要事務，就是將與中方討論俄烏衝突局勢及推動和平談判等問題。藉由勸和促談，積極推動結束衝突。

魯拉強調，中國是有實力與美國嚴肅對話的重要大國，針對當前俄烏局勢，必須找到一個像中國一樣的「勸和者」，他本人也將在訪中期間與中方領導人討論。反觀美國，從不講求和平，直到現在仍夥同歐洲一起「武裝烏克蘭」。

據報導，魯拉在受訪時指出，「我告訴過拜登、馬克宏、蕭茲，巴西願意為確保和平做出任何努力，首要任務就是結束衝突。」

對於中俄領導人會晤，魯拉稱讚這是「好消息」，他強調，現在需要的是更多國家站出來談論和平的可能性，而美國和歐洲國家卻在此期間繼續向烏克蘭提供武器援助。

當地時間3月21日下午，中俄兩國元首共同簽署並發表《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。關於烏克蘭問題，雙方認為，《聯合國憲章》宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。

「俄羅斯不只是一個普通國家，並非微不足道的，俄羅斯對於確保世界和平在未來許多許多個世紀內的普遍存在非常重要。」魯拉說：「衝突已經持續了一年，所以現在必須找到一個勸和者，因為美國不講求和平。」

魯拉此前表態，巴西有意成為俄烏雙方的「調停者」。去年12月31日，魯拉就職典禮前曾分別會見俄烏兩國特使，並呼籲結束俄烏衝突。今年2月與美國總統拜登會晤，魯拉曾提議建立一個包括中印巴金磚國家及其他「更中立」國家在內的「和平俱樂部」，以説明俄烏衝突透過談判方式和平解決。

大陸外交部網站消息，魯拉將於3月26日至31日國是訪問中國。此訪將是魯拉今年1月再次擔任巴西總統後首次訪中，也將是魯拉繼2004年和2009年之後，第三次對中國進行國是訪問。

巴西外交部消息，此次魯拉率領的訪中代表團多達240名商業人士，涵蓋各領域代表，多名國會議員、州長和部長隨行。預計兩國將在各領域簽署20項協議，且有可能數量會更多。