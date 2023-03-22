國標舞女王劉真在2020年進行心臟瓣膜置換手術，過程中心臟驟停，緊急裝上葉克膜搶救，但仍不幸在手術後45天離世，享年44歲，而今（22）日正逢劉真逝世3周年，相當寵愛老婆辛龍過去曾傳出「終生不娶」的消息，讓外界對於夫妻倆的感情十分感動，對此，名嘴呂文婉在節目中透露辛龍「終身不娶」的真相。

呂文婉日前於節目《新聞挖挖哇》中表示，劉真進到醫院後病況每況愈下到，劉真離世後，他便都透過吳宗憲發聲「所以這個所謂的說我終身不娶，其實很明顯的是辛龍不可能講這個話」她透露，劉真羽化前一天，辛龍被拍到在靈堂鐵門拉下來的那一刻淚崩。

然而，隔天劉真準備羽化時辛龍卻未到場，對此，有網友挖出有關殯葬業報導，當中提到過去習俗是夫妻不相送，若未亡人當天到場代表「這輩子可能會再娶、再嫁」反之，未到場則代表「忠貞不移」，不過呂文婉強調，這只是引述並非辛龍所說。

事實上，外界對於劉真為何選擇辛龍感到好奇，根據《三立新聞網》報導，劉真20年舞伴李志堯坦言，劉真有次主動和他說「有個人追我很久了...」之後才知知道是辛龍正在熱烈追求，李志堯表示，追求劉真的男性很多，當中更包括有錢人，但劉真喜歡有才的人，所以劉真最後選辛龍他並不意外。