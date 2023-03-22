第5屆WBC（世界棒球經典賽）冠軍賽，日本武士隊在馬林魚球場與美國展開交鋒，最終以3比2險勝美國奪冠，時隔14年再度登上WBC王座，獲得賽會MVP的大谷翔平投打表現出色，冠軍賽第9局登板並三振天使隊友卓奧特收下救援成功，賽後接受採訪時，大谷翔平也笑著說道：「這是我夢寐以求的時刻，真的很高興。」

這也是大谷翔平自2016年日職洋聯高潮系列賽以來首度在牛棚出賽，並擔綱日本武士隊最後一道防線，比賽中還出現大谷翔平不斷在牛棚區及板凳席不斷折返跑的有趣畫面，談到如何做出調整，大谷翔平說：「因為牛棚是在左半邊，與主隊這一側的方向相同，過去在火腿時期也是一樣，沒有什麼大問題。」

1分差的情況下登板，充滿自信大谷翔平坦言情緒也受到影響，「這是一場勢均力敵的比賽，最後真的很緊張，但很高興能擋住攻勢。」面對最後一名打者是天使隊友卓奧特，大谷翔平表示：「如果前面取得2人出局，我就能在最後與他對決，不過卻讓首名打者上壘，還好出現了雙殺打，這讓我掌握最好的局勢與他對決，最終也取得最好的結果。」

再一次攜手監督栗山英樹奮戰，完成了恩師的願望，「比賽畫下最完美的句點，所有人都各司其職，直到最後沒有放棄，能讓教練獲得冠軍真是太好了。」被問到日本棒球是否會受到全世界矚目，大谷翔平仍將目光放眼整個亞洲，「不僅是在日本，韓國、台灣、中國大陸及其他國家也是一樣，希望這座冠軍能讓更多人喜歡棒球。」