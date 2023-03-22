高雄市長陳其邁21日主持市政會議，會中由民政局報告清明節擴大為民服務計畫、教育局報告兒童節孩翻高雄及衛生局報告防疫業務，陳其邁表示，緊接而來的兒童節假期，高雄市在衛武營和壽山動物園雙主場規劃一系列活動，包括紙風車劇團、YOYO家族相關活動、闖關遊戲、滑步車體驗、高雄熊見面會和大型遊樂設施、藝文市集、街頭藝人表演等，歡迎全台灣的大小朋友都能一起Hi! Fun高雄！

教育局報告兒童節孩翻高雄，兒童節假期，高雄市在衛武營和壽山動物園雙主場規劃一系列活動(高雄市政府提供)

配合兒童節節慶，陳其邁宣布4月1日至5日全國12歲以下的小朋友到壽山動物園免費，歡迎全國小朋友來體驗；有關交通疏運部分，他表示，市府將在大港開唱、世運主場館設立前進指揮所，針對捷運、接駁公車、輕軌等進行路線、班次調整，也呼籲民眾多加利用大眾運輸交通工具到相關的活動場域，以輕鬆慢活的心情，放慢腳步，到高雄旗津、駁二、棧貳庫、鼓山漁市場等景點，度過愉快的假期；針對連假住宿，陳其邁也責請觀光局盤點公部門或營利事業單位相關宿舍，以提供更多住宿空間，滿足遊客需求。

此外，清明節是台灣重要的民俗祭祀節日，陳其邁也請民政局宣導民眾分流、提早祭拜，並請交通局妥善規劃接駁事宜，呼籲民眾注意掃墓用火安全，避免火警災害發生。

民政局報告清明連假掃墓祭祖的相關措施(高雄市政府提供)

除COVID-19 之外，流感等呼吸道病毒持續於社區活動，陳其邁提醒民眾勿輕忽，如有疑似症狀速就醫，並依醫師指示免費快篩，如為高齡或高風險族群，也請依診斷開立公費抗病毒藥劑。人口密集機構、校園及長照機構等也需提高警覺，若出現疑似群聚疫情，應依傳染病防治法儘速通報。

因3月20日已實施COVID-19輕症免隔離，陳其邁也責請衛生局加強宣導，鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，提升免疫保護力。另因應邊境解封，登革熱境外移入風險可能增加，請防疫團隊依規劃加強社區病媒蚊孳生源查核巡檢，並針對人口密集等高風險場域定期複查，維護市民健康。