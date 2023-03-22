日圓走貶之下，汽車類股上揚，日產飆升4.1%，本田大漲2.8%，豐田也上漲1.9%。國際油價帶動能源族群走高，油商帝石上揚3.55%。美股那斯達克收紅下東京威力科創大漲2.2%，愛德萬測試也大漲2.8%。
分析師認為，投資人對金融危機比較沒那麼擔憂了，從日股大規模反彈就可看得出來。聯準會即將公布的利率決策一定會影響全球股市，萬一買盤不再進駐，日股可能會出現反轉。
市場信心回籠，日本金融族群表現犀利，像是野村金控以及大和證券的漲幅都一度超過4%，日經盤中最高來到27,478.47點，創10日左右最高。早盤結束時，日經收27,459.77點，大漲514.1點或1.91%，重回27000關卡。同時，東證收1,964.37點，也大漲35.07點或1.82%。
日圓走貶之下，汽車類股上揚，日產飆升4.1%，本田大漲2.8%，豐田也上漲1.9%。國際油價帶動能源族群走高，油商帝石上揚3.55%。美股那斯達克收紅下東京威力科創大漲2.2%，愛德萬測試也大漲2.8%。
分析師認為，投資人對金融危機比較沒那麼擔憂了，從日股大規模反彈就可看得出來。聯準會即將公布的利率決策一定會影響全球股市，萬一買盤不再進駐，日股可能會出現反轉。
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