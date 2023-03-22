南韓女子天團TWICE近期以迷你專輯強勢回歸，首日銷售就突破50萬張，首波主打歌《SET ME FREE》的MV至今觀看數已達4700萬次，團員們目前也正積極宣傳新歌。但沒想到在宣傳期間就有成員鬧出爭議，TWICE成員彩瑛日前因在社群媒體上曬出穿搭照，而T-Shirt的圖案意外引起網友反彈，甚至叫她趕快丟掉。對此，彩瑛也出面向大眾致歉。

經常透過社交平台與粉絲互動的彩瑛，日前在個人IG上曬出一張穿搭照，沒想到被眼尖的網友發現她所穿的T-Shirt上竟有代表納粹黨標誌的傾斜符號swastika（卐），立即被轉發到各大論壇引發網友熱烈討論，甚至有不少激動網友發現她穿過不只一次，認為她是「支持納粹」、「可能因此害死TWICE」，還要她立即丟掉衣服等等，意外引發爭議。

對此，彩瑛在21日晚間刪掉爭議貼文後，也特別以英文及韓文兩種語言發文道歉，坦承自己沒有意識到衣服上的圖案有代表的意義，認為自己應該要更加仔細確認才對，沒能做到這點引起眾人困擾感到相當抱歉，未來她將會更加謹慎小心，不會再讓類似的情況發生。TWICE所屬的經紀公司JYP娛樂也在官網上發出道歉公告，表示他們針對沒有仔細檢視藝人彩瑛衣服上的符號已經過深刻反省，未來會更加謹慎

而其他網友看到後也紛紛表示「一看就是納粹符號，竟然不知道，傻眼」、「有刪文道歉就好，以後小心一點吧」、「至少藝人跟公司的態度很好在第一時間出面道歉，但這種事情真的不能開玩笑」、「竟然不知道是納粹符號？透過這次好好反省吧」。

JYP 트와이스 채영 나치문양 티셔츠 컷.

개념이 없어??왜이럼?? pic.twitter.com/d069kAGJPE — 아콘(미네랄 2%부족)🦋 (@Archon7301) March 22, 2023