新北市技職教育已打響名號，新北市教育局今宣布要加強投入國際教育與科技教育，短期目標除完成校校有國際姐妹校、國際交換生，更要在2030年前達成校校有雙語課程與雙語教師，並在技職高校全面推動雙聯學制，在新北技高就讀，就能取得國外合作學校文憑，增加未來求學就業能力。

教育局長張明文今市政會議以「2030以學生為中心 為幸福而教」為題專案報告，新北教育以適性、科技及國際為主軸，在地適性化、在地菁英化及在地國際化為目標，為學生幸福而教願景。

張明文表示，新北已在日前發布全國首部技職教育政策白皮書，六大面向4年8億翻倍投資全國首屈一指的新北技職教育，讓學生適性發展，成為各行各業及世界的頂尖人才。

接下來將加強國際教育，推動「校校有國際交換生」、「校校有姊妹校」，希望能夠鏈結全球的國際學伴，營造校園雙語氛圍；偏鄉也會透過跨校聯盟，讓每間學校都有機會與國際生交流。

另將推動校校有雙聯學制，與英國、美國等英語系國家簽署雙聯學制，強化學生國際移動與競爭力，並補助參加雙聯學制學生部分費用，讓清寒且優秀的學生有機會一圓海外升學夢想。

此外教育局也與國外大學簽署MOU，開設大學先修課程，如與美國峽谷大學簽約，可與當地頂尖高中生、大學生同步上課，學分修滿還有機會躋身美國名校。

另要在2030年達到「校校有雙語課程」、「校校有雙語教師」，新北目前與台師大合作開設新北高國中雙語教師在職學分專班，每校薦派教師參與，加速雙語人才養成。

張明文說，新北也落實推展科技教育數位轉型，將建置10600間智慧教室，校校是智慧學校，每位學生都有數位導師，幫助學生自主學習。

「以美感營造新北教育品味，讓品德成為新北孩子的品牌」侯友宜表示，新北市將以適性、科技及國際等教育方針，提升學生全球競爭力，邁向國際大都市。