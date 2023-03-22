前台北市議員羅智強表態參選第六選區（大安）立委初選，將對上台北市議員鍾沛君。他22日啟動「大安一百，唯一支持羅智強」100場街頭演講，望初選順利當選。前國民黨主席洪秀柱也現身助講並給予支持，而對於大安區競爭激烈，她表示，支持良性競爭。

國民黨初選即將開跑，羅智強將在初選期間舉辦100場街頭演講，並邀請黨內人士助講。身為首場嘉賓的洪秀柱指出，自己常常笑羅智強是「過動兒」、「打不死的小強」，一下走桃園，一下環島台灣，但很欣賞這樣的精神。

洪秀柱說道，知道很多人在笑全台走透透的羅智強，但她反而能理解，為什麼要拼命的走、拼命的講，因為這就是國父孫中山的精神「喚醒民眾」，尤其在很多人沒有搞清楚國民黨該在台灣發揮什麼角色的時代，更需要這樣的人才。

洪秀柱透露，自己來幫忙，就是因為她相信羅智強有全國知名度，所以要給羅智強任務，初選若是過關，行有餘力要幫忙其他選區助選。

而大安區競爭激烈國民黨台北市議員鍾沛君也表態參戰。洪秀柱說，支持良性競爭，更希望黨內能像羅智強，當初桃園沒有提名羅，仍願意全力輔選，唯有如此國民黨才有希望以及生存發展的空間。

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