3月22日是世界水資源日，立法委員陳椒華與台灣水資源保育聯盟22日上午舉行記者會盤點水資源問題。陳椒華認為，此在枯水期間經濟部應對六輕等高耗水業者開徵更高耗水費，並檢討減少水權，以節省工業用水。台灣水資源保育聯盟則建議，耗水費不能只等枯水期才徵收，平時也要徵收。

陳椒華表示，在農業用水高峰的此時，南部水情吃緊，農水署仍照樣供應六輕每日30萬噸用水，雖然六輕已在興建海水淡化廠，每日將可產生10萬噸淡水，但仍遠不及其使用量，因此在枯水期間經濟部應對六輕等高耗水業者開徵更高耗水費，並檢討減少水權，以節省工業用水。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏表示，台灣南部近年降雨量減少，枯水期長，水庫缺水似乎已逐漸成新常態，農業用水約占總用水量6成，枯水期農業用水可能與民生用水大量搶抽地下水，造成地層下陷更加惡化，農業用水的節水方法須大力推動。

蔡志宏也說，南部養殖用水量每年近6億噸，接近農業用水量的3成，甚至超過工業用水量，政府應加強鼓勵養殖用水的回收再利用，不讓養殖用水成為耗水的死角；近年政府積極使用地下水抗旱，枯水期地下水井也可能因水位過低而抽不到水，應建立低水位警式系統，以免地下水與地面水同時告急。

蔡志宏指出，耗水費不能只等枯水期才徵收，平時也要徵收，以便鼓勵節水科技的發展和再生水的使用。也要加速下水道的建設及接管率。另外，台南高雄比台北更需要建海綿城市，多使用透水鋪面減少逕流量，除了降低水災，也可留住雨水，補注地下水。

蔡志宏強調，在南部缺水危機年年上演之際，不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，應全面性檢討水資源的有效運用及保護，才能化危機為轉機。

台灣水資源保育聯盟理事黃安調說，政府多年來一直推動前瞻水計畫，治水工程與水資源開發預算幾乎各半，但治水預算偏於流域綜合治理、逕流分攤與出流管制之「工程支出」，對於水利署長期揭櫫的「海綿化城市」完全背道而馳，且而活水、美水、近水、親水之口號，根本淪為空談，看到的是涼亭、景觀橋、人行步道與腳踏車道等，如此工程，跟前瞻水計畫根本毫無相關。

他表示，氣候變遷之下台灣缺水惡夢將成為常態，因此水資源規畫與管理、產業結構之調整、工業區與都市化之強度必需降低，以減緩溫室氣體排放。