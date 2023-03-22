高雄市鳳山區一處儲能量僅有5MW的儲能廠因緊鄰住宅，當地里民發起抗議。（楊舒婷攝）

高雄市鳳山區一處儲能量僅有5MW的儲能廠因緊鄰住宅，當地里民發起抗議，能源局夏姓副科長也到場解釋，沒想到卻愈描愈黑，他表示「大家都知道目前供電有吃緊的狀況」，此話一出里民馬上反駁「政府不是說沒問題？」高市議員劉德林也回嗆「蔡英文總統曾告訴國人她任內絕不缺電，能源局卻講說因應缺電」，當場打臉蔡英文的「不缺電說」。

日前發布全台最大儲能廠將建在鳳山，引發附近里民恐慌，當時三地集團儲能廠在鎮北里辦理說明會，現場里民的反彈聲浪不斷；如今又一處儲能廠引發爭議，鄰近儲能廠的里民也站出來抗議，邀來廠商及市府人員、消防局說明。

沒想到在當地議員和里民的要求下，各單位上演互踢皮球的戲碼，沒人願意拿起麥克風說明，讓高市議員鄭安秝當場爆氣，怒問「你們到底在幹嘛」；而民眾大聲抗議要求提出儲能廠建設的法規時，能源局的夏姓副科長不但說不出法規條件，更狠狠扯了蔡英文的後腿，表示供電有吃緊，讓現場氣氛瞬間炸鍋。

夏姓副科長表示，能源局針對儲能廠的儲能政策，大家都知道目前供電有一些吃緊的狀況，所以儲能要配合綠能的結合，而中央的政策市需要儲能設備來裝一些綠能發出的電，但這是中央的政策；到了地方後，每一個案子都要經過地目的同意，也要請消防署提供消防安全設備認證，必須要維持距離3至30公尺的距離，電池的安全也會請請標檢局做檢驗。

他解釋，目前這處儲能廠若不符合各處的檢驗，就不能跟台電並聯，台電也不會收它的電，因為今天蓋這廠子主要就是提供儲能給台電，若不能走下去，蓋了也是白蓋。