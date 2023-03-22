2022年，中國大陸GDP千億(人民幣，下同)縣增至52個，其中昆山GDP總量突破5000億元，超過了8個省會城市；中西部千億縣增至10個。

據各地統計公報等數據顯示，2022年中國GDP千億縣增加至52個，比上一年多9個，分別為壽光市、儀徵市、鄒城市、閩侯縣、沛縣、仙桃市、高郵市、伊金霍洛旗和東台市。

52個GDP千億縣中，十強分別是昆山、江陰、張家港、晉江、常熟、慈溪、宜興、神木、長沙縣和義烏。其中，領跑者昆山2022年地區生產總值5006.7億元，按不變價格計算年增長1.8％，成為大陸首個GDP突破5000億元的縣域。若將昆山與地級以上市比較，昆山GDP總量超越了貴陽、蘭州等8個省會城市，GDP約位居第57位。

中小城市研究院院長牛鳳瑞對第一財經分析，昆山離上海很近，接受上海的輻射和功能外溢多。近年來，昆山的轉型升級在縣域中是十分突出的，高新產業發展非常不錯。

昆山的城市規模也不斷壯大。根據《2020中國人口普查分縣資料》，昆山的城區人口達141.43萬人，躋身全中國106座大城市行列，位居縣級市第一位。

52個千億縣共來自12個省份。其中，第二經濟大省江蘇最多，千億縣達到了21個，占比高達四成；在千億縣十強中，江蘇占5個；五強中，佔據4個。

東南沿海的福建有6個千億縣，當中，民營經濟大市泉州就有4個，另外2個在省會福州。泉州是福建著名僑鄉，也是福建民營經濟最為發達的地區。