臺灣自行車行銷全球，蔡英文總統今天表示，臺灣的自行車產業，正加速朝電動化和智慧化方向邁進。電動自行車產值去年已超越傳統自行車，出口更首度超過100萬台。政府會持續協助產業升級，邁向智慧製造並掌握綠色供應鏈商機，也特別撥出資源幫助中小企業跟上淨零碳排行列，加大在國際市場的競爭力。

蔡英文今天上午由經濟部長王美花、外貿協會董事長黃志芳、臺灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進、臺灣體育用品工業同業公會理事長陳穗榮等人陪同，出席「2023年台北國際自行車展、台灣國際運動及健身展聯合開幕典禮」。

蔡英文致詞時表示，現在臺灣已經是全球高階自行車及運動健身產品的製造和研發重鎮。尤其在臺灣中彰投一帶，有上千家業者一起打造出全球獨一無二的產業生態系；從各式零件供應到組裝製造，全球的自行車以及運動健身產品的創意，都可以在臺灣實現。

她說，去年臺灣的自行車成車及零組件產值超過2千億元，不僅比前年大幅成長23％，更位居全球第二。歷經3年多的疫情，國人運動、健身習慣改變許多，不論是在家或是戶外運動，都讓臺灣的運動相關產業蓬勃發展。

此外，臺灣的健身器材、運動衣、護具、球具，各式運動用品，更是享譽國際。「每次看到國內外選手使用臺灣的運動用品，相信大家都跟我一樣感到非常驕傲」。

蔡英文提到，因為大家的努力及耕耘，讓臺灣成為全球運動用品產業可靠的供應鏈夥伴。接下來，我們一定要持續提升競爭力。像是臺灣的自行車產業，在結合現代科技之後，現在正加速朝電動化和智慧化方向邁進。目前，臺灣電動自行車產值已經在去年超越傳統自行車，出口更首度超過100萬台。

她承諾，未來政府會持續協助產業升級，邁向智慧製造，也要掌握綠色供應鏈商機。臺灣很多自行車及運動用品業者是以歐美為主要出口對象，在「疫後特別預算」，政府特別撥出資源來幫助中小企業，跟上淨零碳排的行列，加大在國際市場的競爭力。

前天開始國內實施新冠疫情「輕症免隔離措施」，蔡英文認為，這也代表臺灣正邁向疫後新生活。她期待在政府和業者的努力下，臺灣的自行車和運動用品產業能繼續大步向前，讓MIT品牌越來越響亮。