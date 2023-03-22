晶心科AndesCore N25F是一款基於AndeStar V5架構的32位元CPU IP核心。它採用經過最佳化的五級流水線設計，可以提供領先的每兆赫性能，並具有出色的能源效率。它支援單/雙精度浮點運算以及位元操作指令。這些指令有助於加速音訊轉碼器和影像處理演算法。

信驊Cupola360全景影像處理晶片AST1230專為360度影像所設計，採用創新hyper-stitching技術，具備強大的影像訊號處理器(ISP)、智慧佈局處理引擎以及實現晶片內即時影像拼接的傑出處理效能。此外，AST1230能處理高達8K2K的30fps超高畫質影片，並支援48M CMOS影像感測器輸入。

信驊營運長謝承儒表示，信驊Cupola360全景影像處理晶片AST1230以獨特即時影像拼接功能，實現範圍廣且成像完美的超高解析度全景影像，提供使用者流暢且即時的體驗。晶心科的N25F幫助信驊打造適合360度智慧場景ImmersiveX的新世代解決方案。信驊的Cupola360解決方案透過搭載AST1230的360度相機，能創建即時影像數位分身，提升互動性和參與感，重新定義沉浸式體驗，適合工廠參觀、巡檢和稽核、零售購物、房屋物件展示、教育和培訓等沉浸式應用。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌表示，AndesCore N25F處理器提供高效的性能和靈活的配置，使其成為高速控制和浮點運算應用的傑出選擇。本次這顆精簡設計卻具強大算力的RISC-V核心成為了信驊AST1230的主要處理器，為日益增長的360度相機應用市場提供先進的功能和體驗。