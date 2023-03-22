去年美國監管機關以國安考量為由祭出新規，禁止輝達向中國客戶出售兩款最先進的晶片—A100和更先進的H100。這類晶片對於開發ChatGPT等生成式AI技術至關重要。

去年底路透社曾報導，輝達透過降低A100晶片的某些功能設計出名為A800的晶片，以符合美方對於出口中國的管制規範。

輝達周二表示，已同樣開發出一款能出口中國的H100版本，阿里巴巴、百度、騰訊等中國科技公司的雲端運算部門都將採用這款名為H800的新晶片。

輝達執行長黃仁勳在亞洲時間周三上午表示，許多年輕的新創公司正在構建大型語言模型，也有很多新創公司正投身於生成式AI技術革命，他們可以期待阿里巴巴、騰訊和百度在輝達AI技術支援下擁有出色的雲端運算能力。

一名中國晶片業內消息人士表示，H800主要將晶片對晶片的數據傳輸速度降低到旗艦版H100的一半左右。

輝達發言人拒絕透露針對中國市場的H800與旗艦版H100有何不同，僅表示「800系列產品完全符合出口管制規範」。