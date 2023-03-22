台中市太平區1位60多歲的廖姓男子日前透過某通訊軟體，認識自稱「小詩」的女性網友，兩人透過網路聊天非常投緣，不久對方以自己有投資國外名牌精品管道，可轉賣牟利以賺取中間差價，男子不疑有他就拿出新台幣88萬元要匯入其指定帳戶，所幸在銀行行員關懷提問下發覺有異，立即通知太平派出所員警耐心解說下，最後男子才醒悟原來這段網路戀情竟是一場空。

太平警分局太平派出所日前下午3點多接獲轄內太平農會行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，疑似遭詐騙，請求警方協助。」員警到場關懷瞭解，原來廖姓男子1個多月前透過交友軟體認識1位化名「小詩」的女性網友，雙方聊天話題無所不聊，經一段時間後對方則以兩人往後生涯規劃為由，希望可以多賺點錢，這時女方便說出自己有朋友在從事國外精品貿易，可以協助代購知名精品，等待取貨後再將代購的精品上網轉賣賺取差價。

廖男為表達對女子之心意，即拿出多年的積蓄到農會欲匯款。所幸在行員的關懷提問下，男子說話卻吞吞吐吐、支吾其詞，研判恐遭詐騙，趕緊通知太平派出所員警前來瞭解，經兩位員警耐心地說明這種典型假交往案件，才讓男子恍然大悟，雖然有些感傷，但卻保住其血汗錢。

太平分局分局長蔡慶星表示，詐騙集團常透過社群網站、交友軟體等搭訕聊天建立感情，再佯稱以結婚為前提、或是身世、處境可憐等方式誘騙被害民眾匯款，提醒民眾千萬不要被網友花言巧語給沖昏頭，有發現可疑時可撥打165反詐專線，或向附近派出所詢問，以免受騙。