前竹北市長何淦銘傳將參選第2選區立委，他說「還沒決定」。（羅浚濱攝）

新竹縣下屆立委選舉可能百花齊放！地方傳出前竹北市長何淦銘將投入第2選區立委戰局，前立委徐欣瑩動作日益明顯，將與林為洲競爭藍營1選區立委提名。

何淦銘是無黨籍，連任兩屆竹北市長，支持市公所主秘郭漢章接棒未果，卸任後仍勤跑基層，日前傳出他將參選竹北東區及竹東等鄉鎮的第2選區立委，若國民黨提名林思銘競選連任，將造成林很大壓力。

何淦銘住竹北市西區的立委第1選區，對於為何會傳出要選第2選區立委問題，何淦銘說「住在1選區就不能選2選區立委嗎？」

何淦銘並說，要看他選市長時，是東區的票還是西區的票多，要不要選會再做評估。他未直接稱不會參選立委，僅說「還沒有決定！」指選舉還有一段時間，確定時會公開宣布。

地方政壇都認，立委選舉會與總統大選綁在一起，選立委還是要有政黨支持才有機會當選，何淦銘對是否會加入政黨？民眾黨有無和他接觸？回說「不知道！」

國民黨中央將新竹縣立委列為第2波提名，目前初選時間還未定，尋求2選區立委提名的林思銘，將面對前縣議員杜文中的挑戰。

立委林為洲在去年競逐竹北市長時，獲得回歸藍營的前立委徐欣瑩力挺，林落敗後積極尋求在1選區立委獲得提名。

徐欣瑩曾是全國最高票當選的立委，組織動員能力極強，地方傳出她將會參加1選區立委黨內初選提名，挑戰林為洲，動作也日趨明顯。

據透露，徐欣瑩20日特別拜會縣長楊文科和縣議會議長張鎮榮，徵求她參加立委黨內初選的意見和看法，楊文科的立場是「兄妹登山各自努力」，誰初選獲勝，就全力支持。

民進黨在新竹縣目前還沒有確定的立委人選，但一定不會缺席，加上民眾黨或時代力量，都有可能推出立委人選，地方政壇都認下屆立委，應該會是百花齊放！

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