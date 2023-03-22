艾成7個月前剛離世！ 親弟猝逝遭證實死因曝

藝人艾成去年8月墜樓身亡，享年40歲，突如其來的噩耗震撼演藝圈，讓圈內好友完全不能接受，沒想到事隔7個月，艾成親弟弟艾翔傳出心肌梗塞猝逝，家人也在報紙刊登訃聞證實此事，接連傳出噩耗讓所有人難以置信。

根據《星州網》報導，艾成親弟弟艾翔於20日下午4點多心肌梗塞猝逝，家屬今天在報紙刊登訃聞證實死訊，入殮儀式及追思會將於明天(23日)早上舉行，外型與艾成神似的他，先前才來台參加《最強綜藝秀》錄影，連主持人胡瓜都坦言像到見到第一眼到時有被嚇到，未料才從台灣回去沒幾天，就因為心肌梗塞猝逝，享年40歲，兩兄弟接連傳出噩耗，讓年邁雙親再次面臨「白髮人送黑髮人」的情況，無疑是雪上加霜。

艾翔日前上胡瓜《最強綜藝秀》照片。（民視提供）

艾翔除了參加《最強綜藝秀》錄影之外，去年來台參加艾成追思會時，也獻唱《耶穌》獻給已經在天上的哥哥，兩人不僅外貌神似，就連歌聲也相當雷同，讓現場所有人驚呼連連，一度以為是艾成登台獻唱，不過如今卻已經到天上與哥哥艾成相見，年邁雙親也於半年內頓失兩愛子，情緒一度崩潰，讓所有人備感不捨。