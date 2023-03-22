北市一年有130多件預售屋案，幾乎占了建案的8成，為方便民眾購買預售屋及更了解契約資訊，北市22日推出「預售建案一二三訂購簽約很心安」三大攻略，地政局副局長王瑞雲說明，北市首創讓業者在申請建照同時，可到地政局申請契約預檢，讓契約備查從30日縮短至8日，提升服務效率。

台北市長蔣萬安表示，民眾購買預售屋時，常碰到很多問題，包含預售契約內容是否有陷阱、條款有無不利、建案資訊是否正確等，才提出新解方，包含加快預檢審查、建照資訊申報從手動改自動、資訊完整公開於網路等，提升服務效率，透過實際行動，打造宜居友善城市。

王瑞雲說明，下周是房市329檔期，為維護不動產交易安全，北市今日推出「預售建案一二三，訂購簽約很心安」三步攻略，包含「一起預檢」、「二步加快」、「三大公開」，協助消費者安心訂購預售屋。

王瑞雲指出，「一起預檢」方面，民眾買預售屋簽約時會有2個步驟，付訂金後會先簽訂購約單，也就是俗稱的「紅單」，確定購買則簽預售契約書，北市會要求建商把訂購紅單及預約契約，送至地政局以實質審查預檢，確認符合建照資訊跟各種規定。

王瑞雲也說，「二步加快」則是業者銷售前需把預售契約拿至主管機關備查，由於北市採實質審查，備查要花30天，北市首創讓業者在申請建照同時，可到地政局申請契約預檢，等建照核發後，建商在申請契約備查時，可從30日縮短至8日，提升行政效率。

她也表示，地政局跟建管處也將備查系統串連，讓業者申報及公開資訊更快速，目前台北地政局審查預售契約時，已導入AI協審，希望未來利用AI協審及業者自律，讓備查時間能從現行8日縮短為1日。

王瑞雲表示，「三大公開」就是北市用快速預檢方式，加速完成預售建案資訊、紅單內容、契約全文等資訊皆會公開在「台北地政找房 ＋」官網，用資訊公開透明方式，降低訂購跟簽約的風險，讓民眾買預售屋更安心。