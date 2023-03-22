民眾黨主席柯文哲表態參選2024總統，即將在4月8日訪美，卻傳出有許多美方單位不願見柯，現又傳出台灣人公共事務會南德州分會和休士頓台灣同鄉會共同聲明，批評柯文哲沒有主體意識，眼裡沒有公民社會價值。柯文哲22日表示，政治上不可能百分百被人歡迎。

柯文哲今早率民眾黨4位議員拜會台北市議會議長戴錫欽，會後接受媒體訪問。媒體詢問柯文哲本次訪美行程，是否有僑胞拒接待？柯文哲強調，政治上不可能百分百被人歡迎，歡迎的沒出面說，不歡迎的跑出來講，他並不想特別處理這塊，順其自然即可。