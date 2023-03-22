桃園市長張善政議會備詢處女秀爆衝突，民進黨團不滿法務局長賴彌鼎拍桌還疑似飆國罵，中場休息時群起抗議強力譴責，高喊：「善抄團隊、藐視議會！」斥市府團隊要為藐視議會鄭重道歉，也要張善政管好屬下，處分賴彌鼎。

桃園市長張善政今上任首次施政報告，民進黨議員余信憲送「尸位素餐愧對人民」給張善政市府，法務局長賴彌鼎不滿拍桌回嗆：「我沒有尸位素餐！」，被議長邱奕勝請出議會時還疑似飆國罵，引爆綠營議員怒火群起要求道歉，張善政也態度強硬認為8字對公務員是嚴重侮辱要求先道歉，雙方唇槍舌戰，場面火爆，張事後也對局長態度不佳部分數度道歉。

民進黨桃園市議會黨團在中場休息，在議事堂群起舉牌抗議，黨團總召呂林小鳳表示，張善政市府團隊對於議員索取資料質詢，都帶著有色眼光、大小眼，民進黨議員透過公文流程索取資料，局處提供的內容都殘缺不全，甚至拖延拒不提供，但其他黨派議員索取相同資料卻是回覆相當詳細，還加碼告知更多。

「這是公平的對待嗎？」呂林小鳳強調每個議員都有權利為市民爭取福利，張善政不該講一套又做一套，市政建設該完成的部分就應該延續完成，市政議題也要說清楚、講明白。

呂林小鳳也痛批，對於黨團議員余信憲質疑市府施政報告抄襲，卻還遭市府官員拍桌回罵，不僅對議員不尊重，也是藐視議會，要求張善政針對局處首長脫序行為嚴懲，該離開就要離開，「否則民進黨團不會善待你們！」

余信憲則說，民進黨議員都很認真研讀市政報告內容，卻發現跟2年前鄭文燦的工作報告很多雷同，質詢是議員權力也是民眾期許，無法認同法務局長拍桌飆罵，強調伏爾泰有名言：「我不認同你的觀點，但我誓死捍衛你說話權利！」這也是民進黨捍衛的價值，豈料卻公然在議事堂被局處長藐視，那小老百姓到市府陳情是不是會被羞辱，呼籲尊重議會。

民進黨議員林志強也說，針對法務局長在議會失控的言行，面對議員質詢的不當發言和髒話飆罵，黨團提出嚴正抗議，要求張善政約束市府團隊成員，未來不要再發生。

民進黨團指出，從三月初臨時會開始，副市長王明鉅祕書未經允許進入旁聽席偷拍議員，今日市長施政報告時，出現局長公然向議員拍桌、局處工作報告抄襲等情事，都顯示張善政市府團隊內控失靈。民進黨團嚴正要求市府必須立即改善，並對相關人員進行該有的處分。