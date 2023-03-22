喝紅茶好處多，可抗癌、降低心血管疾病、降低膽固醇。一項長達11年的追蹤數據發現，每天喝2杯紅茶可降低9％至13％死亡風險。不過最近流傳一個訊息稱「研究指出紅茶可以防止骨質疏鬆」，營養師及食藥署都澄清，此說法沒有科學根據。

網路流傳日本研究稱「多喝紅茶可以防止骨質疏鬆」，事實查核機構「MyGoPen麥擱騙」向內湖國泰診所營養師張斯蘭查證。張斯蘭指出，日本當年的研究打破之前的認知，造成討論，但後來更多的研究證據顯示無法支持該實驗結果，因此食藥署正式公告，「沒有確切的科學實質證據論述，指出喝茶與骨質疏鬆、骨折之間有關」。

張斯蘭指出，研究中提到的是「茶黃素」具有類似異黃酮的效果，屬植物性的異黃酮，和女性荷爾蒙有類似的生理作用，對某些婦女而言能「減少鈣質流失」，但不是對每個人都有效。異黃酮減少鈣質流失，並非「補鈣」或「增加骨密度」。

張斯蘭指出，想要預防骨質疏鬆，首先要多吃高鈣食物，像是牛奶、黑芝麻、紅莧菜；第二，避免影響鈣質的吸收，例如高鐵的食物在人體中會和含鈣食物互相競爭，應避免同時吃；第三則是促進鈣質的吸收，多曬太陽增加維他命D；最後可以做些負重運動維持骨密度。