TNCAP每季會挑選2輛國內熱門車款做測試，購車時應該保密，卻被車廠得知。（林俊憲提供／陳祐誠傳真）

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）實驗室去年8月落成，10月27日挑選國內熱門的Toyota Corolla Cross與RAV4車款進行撞擊測試，預計本月公布評等結果，但立委林俊憲批評，交通部尚未公布成績，業者卻已搶先揭露，甚至從買車到測試期間都疑似有洩密，讓TNCAP公信力蒙塵。交通部長王國材坦言「保密做得太差」，會與學者專家開會後才公布成績。

我國推動TNCAP多年，去年終於掛牌，有了自己的第三方撞擊測試評鑑機構，讓消費者作為購車時的安全性參考。據規劃，TNCAP每季會挑選2輛國內熱門車款做測試，但首批測試成績公布之際，卻有網友踢爆成績早已外流，連購車與撞擊測試中，都被廠商第一時間掌握。

林俊憲今在立法院交通委員會中質疑，TNCAP最強調的就是公布性能，並建立社會公信力，讓大家知道碰撞是真的，因此早就提醒車子來源一定要保密，不能讓車廠知道車子是要拿來碰撞的，以免弄來一台特製的車輛，而代理董事長祁文中當時回答，會委託消基會以神秘客方式買車。

不過，車廠業務在交車後，在臉書上打卡，表示知道車輛是給車安中心做碰撞測試用的，就算不是作弊，也嚴重傷害到公信力。此外，TNCAP花公款、自己做碰撞測試，車廠人員卻在現場觀看，甚至能參與討論。最後，交通部還未簽核公文，業者卻已大張旗鼓宣傳自家的車得到5星評鑑，都被懷疑有洩密嫌疑。

林俊憲說，TNCAP計劃不斷增加預算到6億多，很多消費者都在期待，希望建立良性競爭，但第一次做測試、第一次公布成績，卻搞成這樣，以後公信力何在，消費者恐怕也不信。

王國材認為，這次的保密做得太差，後續購車一定要保密，而車廠怎麼會提早知道結果，他都會關注。

交通部路政司長林福山表示，購車確實委託消基會保密購買，後續到監理機關領車時，才會透露說是撞擊測試，這時車都買完了，不影響測試結果，但後續細節會更注意。至於測試期間，業者可以在旁觀看，但執行都是由專業人員按規章檢測，業者絕不能參與。