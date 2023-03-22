據中國台灣網報導，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤昨天（3月21日）在北京會見台泥集團董事長張安平。宋濤歡迎張安平一行的到來，希望台泥集團堅定信心，把握中國式現代化全面推進的歷史機遇，與大陸同發展、共進步。

宋濤表示，中共習近平總書記在中共二十大報告中強調，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，將以習近平總書記的重要講話作為根本遵循和行動指南，穩步推進對台各項工作。

宋濤表示，今年以來，大陸經濟運行企穩回升，為台企轉型升級、扎根發展提供了重要機遇。希望台泥集團堅定信心，把握中國式現代化全面推進的歷史機遇，與大陸同發展、共進步。

宋濤強調，大陸始終從維護中華民族的整體利益、根本利益出發，堅定推進祖國和平統一進程。實現兩岸人員往來正常化、常態化是兩岸同胞的共同願望，深化兩岸融合發展符合兩岸同胞共同利益。希望台泥集團繼續秉持民族大義，堅守正確立場，堅決反對「台獨」，帶動更多台胞以實際行動推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一。

張安平表示，大陸期盼兩岸人員往來更加便捷、交流合作更加密切。台泥集團將繼續堅持「九二共識」，支持兩岸關係和平發展，積極參與兩岸經濟文化交流合作，把握大陸發展新機遇，扎根大陸實現更大發展。

會見中，宋濤特別請張安平轉達對已故海基會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲女士的問候。