2023世界棒球經典賽最終以大谷翔平對其天使隊隊友「神鱒」卓奧特（Mike Trout）的「再見三振」畫下句點，能夠成就這個「神劇本」，除了擔任DH的大谷排除萬難替日本救援關門，日本隊投手達比修有與美國隊開路先鋒貝茲（Mookie Betts）也是「另類」功臣。

達比修是本屆經典賽日本隊中輩分最高的投手，今天冠軍戰監督栗山英樹沒派他先發，而是在8局上中繼1局，結果被席瓦伯（Kyle Schwarber）敲出陽春炮，讓美國追成3比2只差1分。

如果達比修第8局讓美國3上3下，卓奧特將是9局上的第4名打者，可能根本沒有機會再踏入打擊區，也讓球迷笑說達比修是促成大谷與神鱒投打對決的「精算師」。

達比修有賽後被日本隊球員拋在空中慶祝。（美聯社）

另一位「功臣」肯定更不情願，由於9上大谷翔平一登板，就保送美國9棒麥克尼爾（Jeff McNeil），輪到2018年美聯MVP貝茲打擊，若敲安打可能讓大谷灰頭土臉，反之若只是自己出局，卓奧特將在1出局、壘上有人時上場打擊，美國仍有機會反攻，卓奧特也未必會是此役最後一名打者，堪稱此役最關鍵的勝負分水嶺。

結果大家都知道了，貝茲被大谷的98哩內角速球擠壓到，打成二壘滾地雙殺打，最終促成大谷在沒有跑者的情況下放手對決卓奧特，完成用87哩滑球K掉自己天使隊友的神劇本。