台中市政府警察局111年下半年治安滿意度調查，台中市民最不滿意項目以「噪音車」居冠，為改善全市噪音改裝車及危險駕駛情形，除了加強員警攔查、告發外，再強化環保、警察、監理共同施檢勤務，鎖定噪音改裝車、危險駕駛者，逐一建檔，並實施告誡、約制。

交通警察大隊日前邀市府環保局、交通部公路總局台中區監理所、台中市監理站、豐原監理站及各警分局交通組長，召開「環、警、監聯合稽查工作」協調會，讓「噪音車」在台中市徹底「GET OUT」。

警方指出，會中針對噪音車妨害安寧，非法改裝排氣管部分，將請相關權責單位依法召回臨時檢驗，以行政手段來打擊非法改裝噪音車，讓噪音車徹底OUT出台中，達到還靜於民之目的。

警方利用勤務時段，針對改裝噪音車輛錄影蒐證後，通報上傳行政院環境保護署噪音車檢舉網站，由環保機關檢視蒐證資料認定是否需召回臨時檢驗，並宣導民眾如有發現噪音車輛，化身「檢舉達人」於該檢舉網站上傳通報。

警方說，運用全民通報讓噪音車無所遁形，是手段之一，另第一線員警平日路檢勤務，一旦發現疑似噪音改裝車，立即拍照蒐證並上傳「環保署噪音車檢舉」網站，由環保局通知該車主將車輛移置監理站檢驗，若不及檢驗，恐遭罰鍰。

警方表示，依《噪音管制法》第26條規定，機動車輛發出聲音，經檢驗不符合管制標準者，可處車輛所有人或使用人1800元至3600元以下罰鍰，限期改善；汽車除頭燈外之燈光、雨刮、消音器等等變更，依道路交通管理處罰條例第16條規定，可處900元至1800元以下罰鍰。拆消音器第43條，處6000元至24000元以下罰鍰。

「噪音零容忍！」交通警察大隊將直球對決，持續強力取締噪音及改裝車輛，打擊力道絕不手軟，並與監理、環保機關執行聯合稽查，針對民眾陳情噪音熱點加強巡邏、威力掃蕩及取締，呼籲民眾勿擅自改裝車輛排氣管或超速（危險）行駛。

台中市政府警察局長李文章自上任以來，加強對噪音及改裝車輛防制取締，並提醒民眾也可至交通部公路總局設立之網站檢舉非法改裝車輛，全民一起來共同營造寧靜居住環境。