台南市第一選區「兩個女人的戰爭」又有新話題，立委參選人郭貞慧近日推出大型影音車在街上巡迴，播放郭貞慧「空中翻轉」影片，在地方上造成民眾熱議。

郭貞慧表示，這次影音車是熱情支持者鼎力相助，她也認為從未有人嘗試將大型影音車使用在地方選舉，她要打一場不一樣的選舉。

立委參選人郭貞慧近日推出大型影音車在街上巡迴，播放郭貞慧「空中翻轉」影片，在地方上造成民眾熱議。(戴志揚翻攝)

影片中除了過去成功推動台南觀光政績外，為了展現毅力與堅定決心，以空中瑜伽高難度「空中翻轉」來呼應溪北翻轉的初選主軸，看起來毫不費力的動作，其實用盡全力，也是要讓民眾知道，累積幾十年產業、服務、推動國際關係及豐富行政經驗，同時也是3個孩子的媽媽投入立委初選就是要用盡全力，讓故鄉溪北更好，讓孩子為自己的故鄉感到驕傲。郭貞慧笑說，政治要翻轉，身體也要學會翻轉。

郭貞慧以空中瑜伽高難度「空中翻轉」來呼應溪北翻轉的初選主軸，民眾驚呼超強大。(戴志揚翻攝)

在臉書上也有許多民眾發文表示對這台影音車的「驚艷」，多位在地網友說本來就知道郭貞慧做事很有創意，沒想到打選戰也讓人驚喜不斷。

作為目前綠營初選最受矚目的台南第一選區，除了日前遵守「禁賴令」與否造成黨內糾紛，如今宣傳方式差異也引發選民熱議。