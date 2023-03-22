日本以3比2擊敗美國奪下睽違14年的經典賽冠軍，頭號球星大谷翔平功不可沒，但投手群能夠壓制大聯盟明星級打線也是一大關鍵，PTT網友熱議「為什麼日本年輕人不怕大場面」而中華隊年輕投手的表現卻遜色不少，對此，許多人認為關鍵在於日本棒球人口基數大，抗壓性太差的選手早早就被淘汰，自然能篩選出年輕又有實力的投手。

包括大聯盟等級的大谷翔平與達比修有在內，日本今在冠軍戰推出7名投手輪番上陣，其中29歲的先發投手今永昇太2局掉1分，接替的22歲戶鄉翔征2局無失分，隊上最年輕的20歲高橋宏斗1局無失分，還接連三振強打Mike Trout與Paul Goldschmidt表現令人驚豔。

接替高橋宏斗上場的伊藤大海與翁田大勢各投1局無失分，兩人也分別只有25歲及23歲，最後兩局則由達比修與大谷完成投球任務。日本隊7任投手中有4任投手是25歲（含）以下，共計5局投球無失分，雖被敲出3支安打投出3次保送，但也送出5次三振。

日本年輕投手的好表現引起PTT網友熱烈討論，好奇為什麼日本年輕人不怕大場面，並認為「青棒時期台日應該是差不多的吧，為什麼一樣是年輕人進職棒後差距這麼大？」

對此，許多網友認為是養成環境與人口基數的問題，「怕的早就被淘汰了」、「主要是基數問題，心理素質差的早就被淘汰光光」、「日本棒球選手競爭環境壓力大，從小到大，輸了就下去了，反觀台灣小圈子棒球，輸了也不怎麼樣，反正還是能繼續打，因為人才庫就是這一小撮人」、「日本打棒球的多，能挑選上場的比較多能挑也是原因。」