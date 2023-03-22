全球疫情解封，文教交流也紛紛重新啟動，台灣師範大學21日起連續兩日舉辦高等教育國際化論壇，邀請來自美、歐、亞洲5所頂尖大學的國際長、學術行政主管及駐台外國機構代表等300多人齊聚校園，共商高教國際化策略。各國大學主管均認為，疫情雖導致國際新生人數銳減，但這項數字已從谷底爬升，回流速度超乎預期，相信近兩年內就會恢復到疫情前的招生數量。

本次論壇台師大邀請15名講者來台，分別來自：美國賓州州立大學、美國德州大學奧斯汀校區、法國勃艮第大學、英國格拉斯哥大學、韓國成均館大學、Fulbright學術交流基金會、英國文化協會、法國在台協會及德國學術交流中心等。

台師大校長吳正己表示，本屆論壇是台師大百年校慶活動的一環，兩天內聚焦討論國際策略夥伴、國際學術交流、全球網路教學、全球校友連結、國際招生策略、跨國教育與實習、全英語教學、海外華語教學等8大議題，未來也將把論壇內容集結成冊，發送給台師大姊妹校及各合作學校。

在論壇發表內容方面，美國賓州州立大學國際長Roger Brindley、美國德州大學奧斯汀校區國際長Sonia Feigenbaum都提到，學校的國際學生組成中，台灣學生人數排名第5，而台師大是綜合型大學，擁有跨領域學者專家，因此能全面促進雙方，深化國際交流與合作。

Roger Brindley更指出，就讀賓州州大的國際生，過去人數最多的中國占比約31％，其次是印度占21％，但隨著美中關係緊張，中國學生比例已明顯下降，「疫情之後，台灣成為美國學者和學生最想來研究漢學的地方。」

Fulbright學術交流基金會執行長Randall Nadeau說，基金會與台灣合作已有66年歷史，受到疫情阻礙，以及美國中止與中國、香港合作的計畫，34位美國學者轉而赴台灣繼續進行研究，其中18位是漢學研究者。有位芝加哥大學歷史學家過去長期與北京大學合作研究，來台後才發現這裡擁有豐富教學資源。