觀察欣翰士林官邸去年交易狀況，除了最新揭露的4筆交易外，2022年還有4筆交易，全年共交易8筆，都集中在四、五樓，成交單價最低為90.3萬，最高105萬，顯示出新交易以量制價，硬是比同樓層，前一個月成交的買家，每坪便宜1萬，算算總共省下837萬！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「欣翰士林官邸」近捷運士林站、福林公園，一開始銷售時以豪宅推案，所以初期成交價站上單價120~130萬元身價，不過因為該土地使用分區屬於特定商業區，不得做住宅使用，所以建商只能以商用不動產來銷售。由於此案所在區段，並非傳統商辦區域，因此買方及租客大多為地緣性企業居多，近年成交的企業包括電子、醫療、科技、手機配件等業者。

張旭嵐分析，今年平均地權條例拍板過關，法案上路後，私法人購買住宅將採申請許可制，因此法人應該會轉向商辦或其他收益型產品布局，而商辦可以自用，又有出租收益，應該會是接下來法人置產的重心。