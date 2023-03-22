新竹市議員林盈徹表示，市府原公告抽籤日期，之後卻又公告順延，開放日期未定，根本是唬弄民眾、行政失序。（陳育賢攝）

新竹市大坪頂永生園新建納骨塔「永恆之丘」去年底完工，市府去年12月公告受理骨灰櫃位登記抽籤，但市議員林盈徹表示，市府之後卻又公告順延，開放日期未定，根本是唬弄民眾；市府則表示，因廠商延遲報送竣工圖及相關資料，導致驗收等期程延後，預計5月才能開放使用。

林盈徹表示，大坪頂「永恆之丘」納骨塔去年12月22日時，殯葬管理所的網站上曾公告，今年的2月15日、16日可以辦理優先選位的登記，2月17日則是辦理神主牌的申請登記，但是到了今年的1月30日官網卻又公告因為驗收問題，要待改善完畢且驗收完成取得執照，才能再來排定日期受理申請作業。

林盈徹抨擊市府行政失序，讓民眾無所適從，生死作業是百姓大事，但全新的納骨塔何時驗收都沒有人知道，到底市長高虹安知道這件事嗎？民間往生的人要進塔，不是要什麼時進就什麼進，要有前置作業、宗教儀式，這都要看時辰，不是像在「挖寶」，要挖就挖、要掘要掘，希望市長要苦民所苦。

市府則表示，永恆之丘是於去年12月25日報竣完工，原預計12月底施工廠商繳交竣工圖及使用執照消防安全設備勘查資料，但廠商分別延遲至今年1月10日及2月20日繳交及報送，導致原定2月中旬開放的納骨塔，無法如期開放。

現土木建築工程部分已於3月13日完成第1階段驗收，機電部分也預計於3月28日完成驗收，驗收後依規應予廠商就驗收缺失部分限期改善，但因時值清明期間大坪頂掃墓祭祖人數眾多，部分驗收缺失為戶外景觀停車場改善廠商無法進行改善作業，待清明節後才能改善，全案預計4月底改善完畢，並於5月開放使用。

民政處指出，市長高虹安上任後，即關切大坪頂永生園問題，並請祕書長現場勘查，過去著重於景觀設計，而致機車停車空間不足以及停車場碎石景觀造成民眾使用不便等問題，市府也將持續觀察蒐集相關問題，未來朝兼顧實用及美觀方向進行改善，讓市民可以有方便舒適的祭祀園區。