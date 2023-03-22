一名40歲男性，因長期睡眠鼾聲過大，被老婆要求接受睡眠呼吸檢查，結果檢查出罕見的鼻咽腫瘤。三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科部主治醫師邱逢翔提醒，睡眠呼吸中止症好發於年紀大、男性、肥胖等族群，不僅影響睡眠品質，造成白天嗜睡、反應遲鈍、脾氣暴躁等現象，也有研究證實與性功能障礙、夜間頻尿甚至腦中風有關。

邱逢翔表示，該名罹患鼻咽腫瘤的病患，在睡眠呼吸中止症個案中實屬罕見，不過經進一步化驗後發現，此個案為罕見的脊索瘤，為一種罕見、低惡性的腫瘤，由於不容易切除乾淨，因此仍難以治癒。

邱逢翔指出，睡眠呼吸中止症可分為阻塞型、中樞型、混合型三類，其中阻塞型約佔九成，起因是上呼吸道的結構異常，如鼻中膈彎曲、鼻甲肥大、鼻息肉增生、懸壅垂過長、扁桃腺肥大、舌根肥大、咽喉肌肉鬆弛與肥胖等。

呼吸中止症病患常伴隨睡眠品質不佳、白天容易嗜睡、反應遲鈍、無法集中精神、記憶力衰退、脾氣暴躁等現象，且有研究證實，也與高血壓、心肌梗塞、腦中風、夜間頻尿、耳鳴、胃食道逆流甚至是性功能障礙有關。

邱逢翔說，目前針對睡眠呼吸中止症的治療策略，包含藥物、持續性正壓呼吸器、牙套、上呼吸道手術等，其中持續性正壓呼吸器效果佳但使用上不方便，牙套效果也不俗且配戴簡便，不過不是每一位病患都能在睡眠時適應。

邱逢翔表示，目前三總的治療策略為內視鏡輔助的多層次手術，由於多數睡眠中止症病患至少有2個以上的呼吸道狹窄處，因此需以此方式進行改善，手術方式為藥物誘導的睡眠內視鏡，找出病患呼吸時的狹窄處對症切除阻塞部位，大多數病患經此療法後都能恢復良好的睡眠品質。

他指出，目前上呼吸道手術對於睡眠呼吸中止症的治療仍有成長的空間，精確地找出每個患者的上呼吸道阻塞位置，可以有效改善患者症狀、避免過度破壞的併發症、提高手術效果。