個性害羞的梁朝偉最近在紀錄片節目《人‮半生‬山腰》中自曝有社交恐懼症，只要不想跟別人講話的時候就會獨自到日本滑雪，沒想到被許多大陸自媒體解讀為「跟劉嘉玲分居」。近日，網友直擊梁朝偉和劉嘉玲合體看畫展，兩人雖然沒有全程黏TT或牽手，各走各的，但遇到多年老友杜可風時，梁朝偉便自然回頭望著太太和杜可風閒聊，眼神中盡是對另一半的在意，可見兩人多年老夫老妻的相處模式。

梁朝偉近來踏入社群網站動作頻頻，先是為了新戲宣傳開了抖音帳號，接著又接拍紀錄片節目《人生半山腰》，他在微博發文宣傳時特別提到，今年剛好是他入行40年，特別拍了這節目是想送給影迷當作禮物，節目中他自己喜歡演戲的原因其實很自私，是為了「找到了一條管道，可以把我壓抑的情感發洩出來」，他也坦言自己小時候原本是活潑的小孩，因為原生家庭父母常起爭執，才讓他變得敏感內向。

劉嘉玲和梁朝偉先前被亂傳分居。（圖／翻攝自頂流顏究社微博）

梁朝偉更說，自己雖然處在五光十色的演藝圈，卻有社交恐懼症，每每遇到不想說話的時候就會獨自跑到日本旅行或滑雪，而他雖然對日本相當熟悉，卻不打算學日文，解釋若有人攀談，他也能因為不懂日文為理由隨便回個幾句就好，又因為在當地可能不會有太多人認出他，使他相當享受在日本當一般人的生活。

劉嘉玲、梁朝偉近日一同現身畫展，劉嘉玲與杜可風聊天，梁朝偉回頭看著太太。（圖／翻攝自追夢人梁朝偉影迷會微博）

未料這番話卻被部分自媒體解讀為「劉嘉玲、梁朝偉分居」，還反問：「怎麼都不在一起住？看起來沒‮劉有‬嘉玲，他也過得無比快活，但這種婚姻模式，一般人都是無法理解的吧」，而梁朝偉夫妻雖未回應，近日以行動證明其實兩人大多數時間都在一起，被不少網友捕獲合體出動看畫展，而先前兩人還一起出席亞洲電影大獎頒獎典禮，劉嘉玲在後台也稱讚老公演技好，「你們不覺得他很好嗎？真的是很好，或者在我心目中是最好的，但其他演員也好，所以心情很複雜」，足見相知相惜情誼。