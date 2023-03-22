缺蛋持續延燒，農委會於3月專案進口500萬顆蛋，4、5月更各有3000萬顆以上雞蛋進口，然而除了傳透過第3方施壓凍漲，更持續擴大進口雞蛋，加上近期官方與產銷團體關係略顯緊張，外界質疑農委會要與產業團體全面開戰。農委會主委陳吉仲說，專案進口雞蛋只是短期因應方案，僅此而已。

立法院經濟委員會今(22)日邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

陳吉仲表示，進口雞蛋在洗選後到超市通路販售，並不影響產地價和國內雞蛋價格，假如短期內不將用蛋缺口補足，加上產量不足，缺蛋就會一直下去。而針對蛋價是否調整，這部分交由各縣市蛋商公會、蛋農代表等互相討論，農委會都會尊重會議最後的結果。

陳吉仲也喊話，拜託委員會成員無須每個禮拜都打電話詢問農委會同仁意見，應根據實際產銷狀況來判斷，也不要每次開完會都把決議的負面影響推給農委會，農委會一定尊重決議，也不要來炒作。

問到雞蛋報價到底還有沒有意義，陳吉仲表示，蛋農每天還是會生產雞蛋，也還是有在洗選，只要依照合約執行就不會沒有交易，現階段產地價和盤價已有一段差距，要回到之前每箱910元已經不可能，現在每箱1100元的都已經出現，但這樣的價格調整難道不也是市場機制嗎？

陳吉仲指出，因為國內目前雞蛋產能仍然不足，因此進口蛋並不會影響產地價和雞蛋價格，進口只是短期內補足需求，就是那麼簡單。