民進黨前立委賴坤成不滿英系的台東縣立委劉櫂豪多年，去年民進黨徵召劉櫂豪參選縣長落敗，賴坤成大吐苦水更讓兩人恩怨浮上檯面，賴坤成在此之後也公開嗆明會選台東立委「選到底」。他今日舉行記者會正式宣布投入初選，還在過程中大酸民進黨在台東「十幾年來都是同一人在選」。他強調希望能在公平合理規則下做公平競爭，也說自己只會做一屆，後續就讓年輕人接班。

民進黨前立委賴坤成在台東深耕20幾年，曾首度為民進黨拿下國大代表、台東市長，並於2010年立委補選中，為民進黨首次贏得台東區域立委，可謂戰功彪炳。2011年他爭取連任，卻在立委初選時滑鐵盧，敗給前台東縣副縣長劉櫂豪，隔年轉戰花蓮縣參選立委落敗，劉櫂豪則順利當選台東立委。

2015年賴坤成返回台東，於立委黨內初選再度輸給劉櫂豪；2022年賴坤成盼透過初選，獲得競選台東縣長的機會，最後黨內徵召劉櫂豪出戰，引發賴坤成不滿，在劉櫂豪落選後痛批黨中央，更在副總統賴清德所舉辦的座談會上，脫口狂罵劉櫂豪。

賴坤成今在前立委謝欣霓、體育界大老趙士強、紀政以及黨內大老陳永興陪同下，召開記者會宣布投入台東縣立委初選，過程中他一度哽咽，坦言初選民調至今仍是他的夢靨，但既然要參加民進黨黨內初選，就會接受遊戲規則，也希望能在公平合理規則下，做一個公平競爭。

賴坤成說，立院對他不陌生，33年前自己26、7歲，剛考上律師，便選擇到立院民進黨團當助理，從此踏上不歸路，也因為他到立法院當助理，在1991年國會全面改選時，本來要在永和參選，但民進黨在制憲巡迴列車時途經，看到他是台東子弟，便要他留台東參選，因此他那時開始就一直留在台東東部。

賴坤成表示，自己從一個幕僚到公職，從民代到行政首長，民進黨也從在野到街頭，再到廟堂執政，他相對同輩，歷經更多樣經驗。他說，他當初首次替民進黨攻下區域立委，在位兩年期間為了台東不分族群、不分黨派的服務，包括促成台九線拓寬，最重要的是花東發展條例中10年400億的基金，也是靠他穿針引線、遊走在各黨派之間，才完成立法這個不可能的任務。

賴坤成指出，相信自己在台東的表現，是不分藍綠、大家都肯定，但黨內初選民調制度一直都讓他非常害怕、厭惡，因為這是個充滿不公平的遊戲。他說，自己當立委時為台東做了那麼多事情，滿意度是八成以上，國民黨也沒人敢出來跟他選，黨內民調卻輸給劉櫂豪，他鼻子一摸只能被徵召到花蓮去，但他還是幫劉櫂豪站台。

賴坤成酸，劉櫂豪是優秀政治工作者，從國代、縣長、立委一直參選也很忙，常常又要選縣長，又選立委，現在又每天要當名嘴賺通告費，又是蔡英文總統的得意門生，「民進黨如為花東部局，真的可以考慮把劉納入不分區立委或讓他入閣」，讓民進黨花東多一席。

賴坤成意有所指地說，對台東、對立法院都還是有很大的期許，自己會想參政都是因為心中有志業，選舉絕對不是職業，要選舉總是要能幫人抬轎，「坐轎也要幫抬轎」。他說，自己會想再次出來參選，也是希望藉這機會打破民進黨在台東遇到的瓶頸，「就是十幾年來都是同一人在選，縣長選完選立委，立委選完再選縣長」，幾乎沒有什麼選擇性，這是民進黨在台東的消極性。

賴坤成強調，以自己30年在世界到處參訪來累積的經驗和人脈，認為自己在體力、經驗還在高峰的時候，願意為台東再戰一次，「要做事4年就夠了，我今天絕對不是戀棧一個職位，是希望讓我有個參選的機會，也讓台東人有另一個選擇的機會，而且我有信心，我做得到」。

賴坤成強調，只要自己有機會通過黨內初選，大選絕對是勝券在握，而自己也當一屆立委就好，會把所有台東的問題解決，也要讓年輕人接班，如前東辦執行長洪宗楷、池上鄉長林建宏等，他負責當台東領頭羊，完成世代交替，這是他一直念茲在茲的事。