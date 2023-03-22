GameStop公布2022財年第四季（截至1月底）營收與前一年同期相比幾近持平，為22.3億美元，優於市場預期的21.8億元。淨利4820萬美元，為兩年來首度實現獲利，前一年同期為淨損1.475億元。經調整後每股盈餘16美分，遠優於前一年同期的每股虧損49美分和市場預期的每股虧損13美分。

GameStop未提供財測。自新冠疫情爆發以來，該公司便未再提供對營運展望的預測。

執行長Matt Furlong表示，2023財年將進一步削減成本，此外，公司也將考慮拓展玩具等利潤較高的業務。