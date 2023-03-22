新北市復康巴士一年服務超過62萬人次，12年來累積民間捐贈646輛，其中社會局身心障礙福利科承辦員葉家宏3年來就接手完成174輛捐贈，因他將於3月底轉任民間貿易公司服務，社會局長張錦麗今特別贈送他一輛水晶小復康，感謝他這3年來的努力。

葉家宏實踐大學財務金融系畢業，大學時就在人力派遣公司工作，畢業後曾在新北捷運局擔任職代近1年，2020年2月應徵社會局暫僱人員，接辦復康巴士捐贈業務。

葉家宏謙稱是捐贈者發自內心行善公益的初衷，加上新北市長侯友宜的魅力，但他從捐贈者探詢、購車、交車、節稅等提供一條龍熱情的服務，功不可沒。

新北市社會局長張錦麗贈送一輛復康巴士的水晶模型車給葉家宏（右），感謝他的努力和付出。（陳慰慈攝）

身心障礙福利科長楊貴閔表示，葉家宏生性活潑，對於民眾來電詢問復康巴士的捐贈，都熱情以對，提供詳細的說明和服務，讓每位捐贈者印象深刻，是公部門難得的業務行銷人才。

葉家宏表示，他會就捐贈者的預算和期待，提供參考建議，如國產車120萬元左右，進口車大約在180萬至200萬元之間。復康巴士和救護車一樣，是唯二享有貨物稅退稅的優惠；另若是公司企業捐贈，可全額列為營業支出，扣抵營業稅；若個人則是扣抵綜所稅。因此捐贈復康巴士，可說是具有公益行善、企業社會責任和節稅等多面意涵。

葉家宏說，復康巴士也漸成為紀念親人、感恩迴向的媒介。有位王小姐因母親遺言交代，要捐贈一輛復康巴士給市府，並希望趕在頭七前完成，不需要捐贈儀式，只要將車交給市府即可。由於訂車、交車、退稅需要一段時日，葉家宏以最快速度服務，並先簽核一張新北市長侯友宜的感謝狀，讓王小姐得以在頭七時向先母告慰，對方相當感動。

張錦麗表示，每輛復康巴士都上百萬元，為了表示對捐贈者的感激，市府都會安排秘書長以上的層級來接納，並回贈感謝牌和復康巴士的水晶模型車以供紀念。