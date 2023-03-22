對於計畫與美國聯邦機構合作或要求更高安全性的產業，如醫療保健、金融服務、5G 基礎設施和國防領域等應用，Apacer TCG SSD—SV240 FIPS 140-2系列提供確保機密資料安全防護的最佳解決方案。

FIPS(Federal Information Processing Standard)是美國政府定義的一套資訊處理標準，是所有政府機構對資訊安全的標準規範，用於確保電子資料的安全性、可信任性和可操作性。FIPS認證的產品須通過一系列嚴格的程序和加密測試，以確保其符合高安全性的嚴格要求。宇瞻TCG SSD—SV240 FIPS 140-2系列與聯邦政府認證的第三方實驗室合作，涵蓋多種容量和外形尺寸多元化的產品系列，精確通過美國國家標準與技術研究院(NIST)審查，成功取得「FIPS 140-2驗證」(FIPS Validated)。

Apacer TCG SSD SV240 FIPS 140-2系列提供多樣加值功能，領先業界率先支援強固應用的寬溫需求，提供四種外形尺寸2.5”、M.2 2280、mSATA和MO297，並且可選用強固型R-SATA連接器，提供高達1920 GB容量選擇。宇瞻致力於開發和提供客戶最安全可靠的資料存儲解決方案，SV240 FIPS 140-2固態硬碟系列，將為客戶帶來更多優勢，滿足資料安全性的嚴格要求並提升產業競爭力。