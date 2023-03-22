草蜢睽違13年重返台北小巨蛋，上週末滿滿3小時的精采演出，讓來參加的觀眾無不大讚超級值回票價，而在結束演出後3人也與團隊前往期待已久的麻辣火鍋店慶功，草蜢邀請了這次擔任演出嘉賓的音樂才子熊仔一同參加，大家演出後終於可以盡情享用美食。而昨(21日)蔡一傑還加碼慶功，再邀熊仔一起享用日本料理，兩人還開直播與紛絲分享演出心得，與粉絲親切互動，也讓人看見熱愛音樂的草蜢對後輩的提攜。

草蜢日前在台北小巨蛋開唱，邀請熊仔當嘉賓。（開麗娛樂提供）

先前來台宣傳時草蜢即提到希望可邀請熊仔一同合作，沒想到果然在演唱會上同台，讓受邀的熊仔受寵若驚，直呼能夠和草蜢3位前輩一起演出真的是非常榮幸的事情，而雙方在討論演出規劃時，也是希望透過兩代音樂人的合作碰撞出新的火花，讓大家看見更新穎的草蜢與新世代合作所創造出的新音樂能量，為觀眾帶來更多的驚喜和感動。

草蜢日前在台北小巨蛋開唱，邀請熊仔當嘉賓。（開麗娛樂提供）

草蜢笑說謝謝熊仔來擔任嘉賓，讓他們有機會學習新的音樂元素，也期待雙方之後的合作，蔡一傑笑說下次不要一起打電動，要一起聽歌找靈感，研究新的創作，也許可以是熊仔的Rap加上草蜢R＆B的風格，總之請大家敬請期待！結束台北演唱會的草蜢在台灣享受片刻假期後即將投入美國、新加坡的巡演，為各地喜愛草蜢的觀眾帶來精采演出。