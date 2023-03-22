彰化市大埔商圈所在的延平、延和、成功、南瑤和南興5個里，近年人口數激增，為此2019年還增加「大埔派出所」，其中彰化市延平里人口已經超1.2萬人，過去當地里長就多次要求公所增劃里減輕負擔均未果，縣府民政處表示權責在公所；公所則回應調整會增加負擔，希望能全縣檢討。

依縣府統計到今年2月止，就屬彰化市延平里人口1萬1956人最多，最少的則是田尾鄉新厝村，僅有273人，延平里直接超過新厝村44倍，更直追二水鄉1萬4123人及竹塘鄉的1萬4324人。

彰化分局新建的大埔派出所為全新的警所，取代原中華路派出所並承接過去民族路派出所部分轄區，盼提供彰化市南區大埔商圈更良好的治安與交通服務。（本報資料照片）

彰化市大埔路商圈晚近十年商機蓬勃，學校、建案林立，成為新興學區，商圈繁榮、治安勤務也日益繁重，連任3屆的延平里長的陳雯嘉就說，人口太多怕服務有疏漏，才建議公所將延平里分割，以現有人口至少可以分割成三個里。

對此縣府政處長賴致富說，合併里鄰比較少見，通常是增設，不過調整里鄰會增加人事、業務等經費，也加重鄉鎮市公所負擔，加上門牌、證照等都要修改，工程浩大，不過依彰化縣村里行政區域調整自治條例來看，增設權責是在鄉鎮市公所，因此還是可以依實際需求與民意依公所權責做調整。

市公所則表示，目前確實已經有進行可行性的評估與規劃，不過新增里鄰會大幅增加公所負擔，加上門牌、證照等修改，會造成民眾不便，不過仍會尊重民意來研議調整，強調村里人口懸殊、資源不均現象已經多年，應該做通盤檢討。

對此有民眾發表不同意見，認為「怕熱就不要進廚房」，里長參選投入服務前就應該知道，怎麼會要求減去人數，認為這樣不妥；也有民眾認為，鄉鎮村里大小是其次，資源分配要平均才是重點，應該要謹慎調整。